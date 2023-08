Manchester United szuka nowego środkowego pomocnika. Łączony z transferem na Old Trafford jest Ryan Gravenberch. O gracza Bayernu Monachium walczy także Liverpool.

fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Manchester United chce ściągnąć do klubu nowego środkowego pomocnika

Na Old Trafford może trafić Ryan Gravenberch, mający za sobą przeciętny sezon w Bayernie

Holenderskim zawodnikiem poważnie interesuje się także Liverpool

Pomocnik opuści Bayern na rzecz Premier League?

Manchester United chce przed końcem letniego okienka ściągnąć jeszcze jednego środkowego pomocnika. Z przenosinami na Old Trafford łączeni są tacy gracze, jak Sofyan Amrabat czy Aurelien Tchouameni. Czerwone Diabły rozpoczęły także rozmowy w sprawie pozyskania Ryana Gravenbercha.

Holender ma za sobą dość przeciętny sezon. Dla Bayernu Monachium nie jest pierwszym wyborem do środka pola, dlatego musi mu wystarczać rola rezerwowego. Zawodnik nie ukrywa, że liczy na regularne występy, czego ekipa z Bawarii może mu nie zagwarantować. Nie wyklucza zatem przedwczesnego zakończenia przygody z mistrzem Niemiec.

Na transfer Gravenbercha do Manchesteru United naciska przede wszystkim Erik ten Hag, który współpracował z nim za czasów Ajaksu Amsterdam. Faworytem do pozyskania 21-latka jest na ten moment jednak Liverpool. Zanim Czerwone Diabły przystąpią do ewentualnych prac nad transferem, najpierw muszą sprzedać kilku niechcianych zawodników.

