fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United może ubiec Atletico w sprawie transferu

Viktor Gyokeres aktualnie broni barw Sportingu, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. W każdym razie nie milkną spekulacje na temat przyszłości gracza. Interesujące informacje na temat 26-latka przekazał 26-krotny reprezentant kraju/

Źródło podaje, że przede wszystkim Atletico Madryt ma zamiar pozyskać zawodnika. Niemniej plany klubu z La Liga może pokrzyżować Manchester United. Klub z Old Trafford aktualnie jest co prawda w trakcie procesu gruntownej restrukturyzacji, Niemniej już pojawiły się wieści, że zakontraktowanie Gyokeresa to jeden z głównych celów angielskiej ekipy. Zarząd angielskiego klub już nawiązał konkretne kontakty i rozważa złożenie atrakcyjnej propozycji, aby zachęcić piłkarza i jego obecny klub do wyrażenia zgody na ruch.

Gyokeres to środkowy napastnik, który trafił do ekipy z Lizbony w lipcu 2023 roku z Coventry City. Kosztował wówczas 24 miliony euro i okazał się strzałem w dziesiątkę. Tylko w tej kampanii środkowy napastnik rozegrał 48 meczów, notując w nich 52 trafienia. Ponadto zaliczył 12 asyst.

Aktualnie rynkowa wartość Gyokeresa kształtuje się w wysokości 75 milionów euro. Okazje na poprawę bilansu piłkarz może mieć już w niedzielę. Sporting zmierzy się wówczas w ramach 32. kolejki La Liga z Gil Vicente. Mecz zacznie się o godzinie 21:30.

