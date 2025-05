Lamine Yamal show! Flick chwali gwiazdę po remisie z Interem!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick podsumował starcie FC Barcelona – Inter Mediolan

FC Barcelona wciąż ma szansę na jeszcze dwa trofea w sezonie 2024/2025. Katalończycy rywalizują o mistrzostwa La Liga, a także liczą się w grze o triumf w Lidze Mistrzów. W środę wieczorem w roli gospodarza przedstawiciel ligi hiszpańskiej zremisował z Interem Mediolan i losy awansu do finału rozstrzygną się na Stadio Giuseppe Meazza. Po starciu kilka zdań na temat potyczki wyraził trener Blaugrany.

– Mecz rewanżowy jest jeszcze przed nami i musimy go wygrać. To finał przed finałem. Mamy 90 minut, żeby dotrzeć do finału – to jest nasz cel. Mamy szansę – rzekł Hansi Flick cytowany przez oficjalną stronę internetową FC Barcelony.

– Zaczęliśmy źle. Straciliśmy dwa gole, ale potem walczyliśmy. Musimy lepiej się bronić. Pokazaliśmy, że jesteśmy świetną drużyną z dużym doświadczeniem. Nasi rywali wykorzystali z kolei stałe fragmenty gry. To półfinał Ligi Mistrzów i tylko najlepsza drużyna przejdzie dalej. Inter jest naprawdę zespołem o dużej jakości i silną drużyną. W każdym razie po słabszym początku zmieniliśmy się, dając z siebie wszystko, i możemy być dumni. Graliśmy dobrze, zachowaliśmy swój styl i zabraliśmy się do roboty po stracie dwóch goli – uzupełnił Niemiec.

Szkoleniowiec ekipy z La Liga pozwolił sobie też na kilka słów na temat Lamine Yamala. – Pokazał nam właściwą drogę i strzelił kontaktowego gola. To był naprawdę ważny i przełomowy moment. Jest fantastycznym graczem, a jego jakość widać w ważnych spotkaniach. Wspaniale jest mieć go z nami – przekonywał Flick.

