Man Utd powalczy o gwiazdę Bundesligi

Manchester United latem planuje przeprowadzić kilka roszad w swojej kadrze. Jednym z priorytetów jest wzmocnienie linii obrony, choć poważnie myśli również o transferach do ofensywy. Na listę życzeń Czerwonych Diabłów trafił w ostatnim czasie Dani Olmo, którym od dawna poważnie interesuje się również Manchester City.

Pep Guardiola jest pod wrażeniem umiejętności swojego rodaka i nie wyklucza, że będzie dążył do sprowadzenia go do siebie. Manchester United nie stoi jednak na straconej pozycji – Olmo mógłby być na Old Trafford twarzą projektu, a nie tylko jednym z wielu, jak w ekipie Obywateli.

Lipsk oczywiście pragnie zatrzymać swojego gwiazdora, lecz ma związane ręce. W jego umowie umieszczono klauzulę wykupu, która wynosi 60 milionów euro. Nie jest to kwota odstraszająca gigantów Premier League.

Olmo zaczął sezon z przytupem, lecz szybko nabawił się problemów zdrowotnych. Po powrocie prezentuje wysoki poziom, gromadząc 7 bramek i 4 asysty.

