42 miliony euro na stole? Man Utd planuje duży skok

fot. CTK / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Piero Hincapie na celowniku Manchesteru United

Manchester United w trakcie kampanii 2024/2025 zdecydowanie rozczarowuje. Ekipa z Old Trafford, zamiast koncentrować się na walce o najwyższe cele, to błąka się w drugiej połowie tabeli Premier League. Czerwone Diabły co prawda wciąż są w grze w Lidze Europy. Niemniej ambicje władz klubu sięgały wyżej. Tymczasem interesujące informacje przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podało, że Man Utd a plan, aby pozyskać nowego defensora. Kandydatem do gry w ekipie z ligi angielskiej jest Piero Hincapie. Ekwadorczyk aktualnie broni barw Bayeru Leverkusen. Jednocześnie klub z Premier League poważnie rozważa aktywowanie klauzuli odstępnego za zawodnika, wynoszącej 42 miliony euro.

Hincapie jest postrzegany za jednego z najbardziej obiecujących graczy młodego pokolenia w Europie. 23-latek trafił do klubu z Bundesligi latem 2021 roku, kosztując ponad sześć milionów euro. Co prawda kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2029 roku, na co wpływ miało przedłużenie umowy w grudniu minionego roku.

W tym sezonie 44-krotny reprezentant Ekwadoru wystąpił łącznie w 38 meczach. Strzelił w nich trzy gole i dwa kluczowe podania. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik będzie miał przy okazji potyczki z Heidenheim. Bayer powalczy w tym starciu o swoje 18. zwycięstwo, chcąc jednocześnie odpowiedzieć na wygraną Bayernu Monachium nad Augsburgiem (3:1).

