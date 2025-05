Nie tylko Cunha może zasilić Man Utd. Ambitny plan odbudowy

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Liam Delap celem Manchesteru United

Manchester United ma ambitne plany związane z kolejnym sezonem. Sternicy ekipy z Premier League nie dopuszczają do siebie myśli, aby drużyna w kolejnej kampanii nie wywalczyła miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Trwają już zatem prace nad budową drużyny. Ciekawe wieści przekazał Fichajes.net.

Znany portal o tematyce transferowej przekonuje, że wciąż na celowniku klubu z Old Trafford znajduje się Liam Delap. Zawodnik aktualnie broni barw Ipswich Town. Jednocześnie przygotowuje się do występów na młodzieżowych mistrzostwa Europy. Tymczasem nie milkną doniesienia na temat przyszłości środkowego napastnika.

Powszechnie już wiadomo, że Man Utd porozumiał się w sprawie transferu z Matheusem Cunhą. Brazylijczyk to jednak nie jedyny cel transferowy angielskiej ekipy. Możliwe, że niebawem graczem Czerwonych Diabłów stanie się Delap. Chociaż kolejką chętnych długa.

Zawodnik był już łączony z Chelsea. Man Utd wydaje się jednak bardzo zdeterminowany, aby finalnie pozyskać gracza. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie mniej więcej 35 milionów euro.

Delap to gracz, który trafił do Ipswich w lipcu 2024 roku z młodzieżowej drużyny Man City. Kosztował wówczas ponad 17 milionów euro. Ipswich Town co prawda finalnie spadło z Premier League. Zawodnik jednak pozostawił po sobie dobre wrażenie, strzelając 12 goli w 40 meczach.

