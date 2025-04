Man Utd dogadał się z wielką gwiazdą. Transfer pewny pod jednym warunkiem

Manchester United doszedł do porozumienia z Viktorem Gyokeresem - poinformował Football Insider. Jednak Christopher Michel przekonuje, że transfer dojdzie do skutku pod jednym warunkiem.

Gyokres trafi do Man Utd pod jednym warunkiem. Transfer o krok

Manchester United planuje znacząco wzmocnić swój skład przed sezonem 2025/2026. Jest to oczywiście związane z fatalnym sezonem Czerwonych Diabłów, który zapisze się jako jeden z najgorszych w historii klubu. Głównym celem transferowym klubu jest pozyskanie nowego bramkostrzelnego napastnika.

Według wielu źródeł Manchester United już dogadał się z Viktorem Gyokeresem. Szwed seryjnie zdobywa bramki w Sportingu CP i ponoć zdecydował się na ponowną współpracę z Rubenem Amorimem. To właśnie szkoleniowiec Czerwonych Diabłów wydobył ogromny potencjał z 26-latka, gdy jeszcze pracował w portugalskim zespole.

Pod kierownictwem Rubena Amorima szwedzki gwiazdor rozegrał łącznie 68 meczów, zdobył w nich 66 bramek i zanotował 23 asysty. Ten nieprawdopodobny bilans to dowód na to, że obaj panowie wiedzą, jak ze sobą współpracować. Teraz kibice Manchesteru United mają nadzieję, że podobny scenariusz będzie miał miejsce na Old Trafford.

Jednak najpierw Man Utd musi spełnić kluczowy warunek. Jak informuje Christopher Michel z serwisu „fussball.news”, Viktor Gyokeres chce grać w Lidze Mistrzów i tego wymaga od Czerwonych Diabłów. To oznacza, że zespół Rubena Amorima musi wygrać Ligę Europy, ponieważ w Premier League nie ma już żadnych szans na awans do czołowej piątki.