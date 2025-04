Gyokeres trafi do tego klubu. Wielki transfer sfinalizowany

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres porozumiał się z Manchesterem United

Viktor Gyokeres to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy obecnie w Europie. Napastnik Sportingu Lizbona w tym sezonie – podobnie, jak i w poprzednim – imponuje formą i strzela gola za golem. We wczorajszym meczu zdobył cztery kolejne i w sumie ma ich już na koncie 52 w 48 meczach. To wynik więcej niż rewelacyjny.

Z tego też powodu napastnik ze Szwecji wzbudza zainteresowanie czołowych klubów na Starym Kontynencie. O jego transfer w ostatnim walczyły m.in. Manchester United, Arsenal oraz FC Barcelona. Okazuje się jednak, że sprawa przenosin piłkarza ma być już przesądzona. Według informacji przekazanych przez serwis „Football Insider”, Manchester United sfinalizował transfer Viktora Gyokeresa. Oznacza to, że Czerwone Diabły latem zyskać mają znakomitego zawodnika.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Manchester United

Viktor Gyokeres do swojego genialnego dorobku bramkowego w tym sezonie dołożył także 12 asyst. W sumie dla Sportingu Lizbona w 98 meczach zdobył 95 goli oraz zanotował 27 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 75 milionów euro, ale wydaje się, że kwota, którą Manchester United za niego zapłaci będzie znacznie większa.

