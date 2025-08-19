Romano ujawnił nowe kulisy dotyczące planów Garnacho

18:49, 19. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Alejandro Garnacho to jeden z tych zawodników, którego nie widzi w składzie Manchesteru United trener Ruben Amorim. Nowe wieści w sprawie piłkarza przekazał Fabrizio Romano.

Alejandro Garnacho
Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho z jasnym stanowiskiem

Alejandro Garnacho ma ważny kontrakt z Manchesterem United do 2028 roku. Mimo to nie brakuje doniesień sugerujących, że reprezentant Argentyny może zmienić pracodawcę. Nowe informacje na temat 21-latka przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Według znanego insidera o zawodnika starał się Bayern Monachium. Argentyńczyk w ostatnich 48 godzinach podjął jednak decyzję o odrzuceniu propozycji niemieckiej ekipy. Skrzydłowy jest natomiast zdecydowany na transfer do innego zespołu z Premier League.

Zainteresowanie piłkarzem wykazuje również Chelsea, która notuje postępy w negocjacjach z klubem z Old Trafford w sprawie jego transferu. Kluczową rolę w dobrych relacjach między stronami odgrywa dyrektor wykonawczy Manchesteru United, Omar Berrada. Takie informacje przekazał Romano na swoim profilu w serwisie X.

Młody zawodnik to ośmiokrotny reprezentant Argentyny, wyceniany na 45 milionów euro. Dotychczas rozegrał 144 mecze w barwach Manchesteru United, w których strzelił 26 goli i zanotował 22 asysty.

Co ciekawe, z klubu może odejść także inny zawodnik występujący na lewym skrzydle – Jadon Sancho. Reprezentant Anglii również nie znajduje uznania w oczach menedżera Czerwonych Diabłów, który woli stawiać na innych piłkarzy.

