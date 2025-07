Garnacho podjął decyzję. Odrzucił ofertę i zaszokował klub

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Al-Nassr złożył ofertę w sprawie Alejandro Garnacho. Została odrzucona

Alejando Garnacho mimo wciąż młodego wieku jest uznanym nazwiskiem na piłkarskim rynku. Według doniesień „The Telegraph”, skrzydłowy Manchesteru United miał otrzymać ofertę od klubu Al-Nassr. Zdecydował się ją jednak odrzucić po wstępnych rozmowach.

Jak podaje angielskie medium, powodem możliwego odejścia zawodnika z Old Trafford miał być m.in. brak gry w meczu przeciwko Aston Villi, a także fakt, że finał Ligi Europy przesiedział na ławce rezerwowych. Te okoliczności mogły wzbudzić wątpliwości co do jego roli w zespole.

Z informacji medialnych wynika również, że Garnacho znalazł się w grupie piłkarzy, którym klub dał wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu. Oprócz niego w podobnej sytuacji są Marcus Rashford, Anthony Martial, Jadon Sancho oraz Tyrell Malacia.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny to wychowanek Atletico Madryt, który trafił do Manchesteru United w październiku 2020 roku — początkowo do zespołu młodzieżowego. Dwa lata później został włączony do pierwszej drużyny.

Jak dotąd Garnacho rozegrał łącznie 144 mecze w barwach Czerwonych Diabłów, zdobywając 26 bramek i notując 22 asysty. Tylko w poprzednim sezonie wystąpił w 58 spotkaniach, w których strzelił 11 goli i zaliczył 10 kluczowych podań.

