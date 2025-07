Ma takie kluby jak Real i Tottenham w CV. Otrzymał ofertę z AC Milan

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Sergio Reguilon może trafić do AC Milan

AC Milan intensywnie rozgląda się za nowym lewym obrońcą. Powodem jest odejście Theo Hernandeza do Al-Hilal. Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza Rudy’ego Galettiego, na celowniku Rossonerich znalazł się Sergio Reguilon — były zawodnik m.in. Realu Madryt i Tottenhamu Hotspur, który obecnie pozostaje bez klubu.

Rynkowa wartość sześciokrotnego reprezentanta Hiszpanii jest obecnie szacowana na około sześć milionów euro. Jeśli transakcja z udziałem piłkarza doszłaby do skutku, to miałby wypełnić lukę w składzie po Theo Hernandezie. Reprezentant Francji dołączył niedawno do Al-Hilal.

Reguilon w ostatnim sezonie był związany z Tottenhamem, gdzie jednak wystąpił zaledwie w sześciu meczach. W przeszłości reprezentował barwy takich drużyn jak Sevilla, Atletico Madryt czy Manchester United. Najwięcej spotkań w karierze rozegrał jak dotąd właśnie w barwach Kogutów.

Do nowego sezonu Milan przystąpi pod wodzą Massimiliano Allegriego. 57-letni szkoleniowiec ma jasno wyznaczony cel: powrót do Ligi Mistrzów. Mediolańczycy rozpoczną ligowe zmagania w czwarty weekend sierpnia. W pierwszej kolejce Serie A zmierzą się na San Siro z Cremonese, natomiast tuż przed przerwą reprezentacyjną zagrają na wyjeździe z Lecce — ten mecz zaplanowano na 29 sierpnia o godzinie 20:45.

