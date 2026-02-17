Man United zaskoczy transferem. Carrick chce byłego podopiecznego

Manchester United w kontekście transferu defensywnego pomocnika monitoruje piłkarza z Championship. TeamTalk twierdzi, że w grę wchodzi pozyskanie Haydena Hackneya z Middlesbrough.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Hackney trafił pod lupę Man United

Manchester United koncentruje się na walce o awans do Premier League, ale nie zapomina o budowie kadry na przyszły sezon. Pion sportowy musi na nowo rozpocząć ten proces ze względu na zmianę trenera na początku roku. Bez zmian pozostaje jednak pozycja, która priorytetowo wymaga wzmocnienia. Od lata ubiegłego roku Czerwone Diabły szukają defensywnego pomocnika.

W poprzednim letnim oknie transferowym blisko przeprowadzki na Old Trafford był Carlos Baleba, ale ostatecznie strony nie dogadały się co do kwoty odstępnego. Z Manchesterem United łączono również takich graczy jak Elliot Anderson oraz Adam Wharton.

Z informacji serwisu TeamTalk wynika jednak, że na liście życzeń pojawiło się dość sensacyjne nazwisko. 20-krotni mistrzowie Anglii kontynuują obserwację zawodnika z Championship. Chodzi o Haydena Hackneya, czyli piłkarza Middlesbrough. 23-latek jest jednym z najlepszych graczy nie tylko w klubie, ale również w całej lidze. Transfer do Premier League ma być tylko kwestią czasu.

Hackney cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ obserwują go jeszcze takie kluby jak Nottingham Forest i Tottenham. Niemniej jednak największe szanse ma Manchester United ze względu na postać Michaela Carricka. W przeszłości Anglik był trenerem Middlesbrough, przez co łączy go z pomocnikiem silna relacja.

W tym sezonie Hackney ma na swoim koncie 32 mecze w lidze, w których zdobył 4 gole i zanotował 6 asyst.