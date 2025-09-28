Man United zaplanował zimowy transfer. 50 milionów za gwiazdę Atletico

Manchester United planuje ściągnąć w styczniu pomocnika Atletico Madryt. Na listę życzeń trafił Conor Gallagher. Według portalu Express.co.uk piłkarz został wyceniony na 50 mln funtów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Conor Gallagher łączony z transferem do Man United

Manchester United nie przestaje myśleć o kolejnych wzmocnieniach. Latem wydali na nowych zawodników 218 milionów funtów, a już planują kolejne wydatki. Tym razem priorytetem ma być ściągnięcie środkowego pomocnika, co nie udało się w ostatnich miesiącach.

W minione lato Czerwone Diabły próbowały sfinalizować transfer Carlosa Baleby. Kameruńczyk wyrasta na gwiazdę Brighton & Hove Albion. Mimo wielkich chęci nie udało im się dopiąć transakcji, ponieważ Mewy wyceniły 21-latka na 110 milionów funtów. Taka kwota nie tylko zniechęciła 20-krotnych mistrzów Anglii, ale także sprawiła, że postanowili poszukać opcji alternatywnych.

Z informacji serwisu Express.co.uk wynika, że pod uwagę jest brany zaskakujący transfer z La Ligi. Na liście życzeń Manchesteru United ma być Conor Gallagher. Reprezentant Anglii opuścił Premier League latem 2024 roku, gdy Chelsea sprzedała go za 36 mln funtów.

Gallagher od początku pobytu w Atletico pełni rolę zawodnika używanego w rotacji. Choć w poprzednim sezonie rozegrał 50 spotkań, spędził na boisku tylko 2544 minuty z 4500 możliwych. W aktualnej kampanii również nie gra za wiele, ponieważ uzbierał 223 minuty w 7 meczach ligowych. Źródło sugeruje, że ewentualny transfer zimą będzie możliwy pod warunkiem, że Man United zapłaci ok. 50 milionów.