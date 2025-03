Man United chce wychowanka Man City. Amorim ma dość błędów Onany

Manchester United zainteresował się wychowankiem Man City. Według portalu Give Me Sport na Old Trafford może trafić James Trafford, który miałby zostać następcą Andre Onany.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

James Trafford w kręgu zainteresowań Man United

Manchester United latem 2023 roku postanowił dokonać zmiany na pozycji bramkarza. Po ponad dekadzie z klubem pożegnał się David De Gea, którego kontrakt nie został przedłużony. W miejsce Hiszpana między słupkami stanął Andre Onana, za którego Czerwone Diabły zapłaciły 50 milionów euro.

Pobyt reprezentanta Kamerunu na Old Trafford ciężko jednoznacznie określić, ponieważ raz miewa rewelacyjne mecze, a raz zawodzi na całej linii. Ostatni występ przeciwko Ipswich Town przelał czarę goryczy i sprawił, że cierpliwość Rubena Amorima do notorycznych błędów golkipera dobiegła końca. W związku z tym Manchester United rozważa kolejną zmianę między słupkami w nadchodzące lato.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak podaje portal Give Me Sport na listę życzeń wpisano nazwisko wychowanka Manchesteru City. Czerwone Diabły rozważają transfer Jamesa Trafforda, czyli obecnego golkipera drugoligowego Burnley. 22-latek to jeden z kluczowych zawodników zespołu z Championship, który przyczynił się do walki o szybki powrót do Premier League. W bieżącym sezonie zachował 24 czyste konta w 33 meczach, tracąc tylko 9 goli.

Transfer młodego bramkarza nie będzie należał do najłatwiejszych. Oprócz przekonania Burnley do sprzedaży ważnego zawodnika Manchester United musi jeszcze wziąć udział w walce o bramkarza z Newcastle. Sroki już od kilku miesięcy starają się o transfer byłego reprezentanta Anglii do lat 21.