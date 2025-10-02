Manchester United, choć okno transferowe jest zamknięte, przeprowadził transakcję z udziałem utalentowanego piłkarza. Jak donosi Fabrizio Romano do klubu w lipcu dołączył Cristian Orozco.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Cristian Orozco nowym piłkarzem Man United

Manchester United ma za sobą pracowite lato, ponieważ sfinalizowali pięć transakcji z udziałem nowych zawodników. Do tego trzeba doliczyć jedenastu piłkarzy, którzy opuścili klub. Lipiec i sierpień to były kolejne miesiące, w których na Old Trafford zaszły duże zmiany. Niewykluczone, że zimą będą kontynuowane, ponieważ kolejny zawodnik poprosił o odejście.

Od kilku miesięcy widoczna jest zmiana w podejściu do polityki transferowej. Nowy właściciel skupia się na pozyskaniu młodych zawodników z myślą o przyszłości. Dowodem tego może być m.in. transfer Diego Leona, czyli 18-latka z Paragwaju.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przeczesywanie rynku w Ameryce Południowej wciąż trwa, a na dodatek przyniosło kolejny efekt. Jak poinformował Fabrizio Romano w Manchesterze sfinalizowali pierwszy transfer, który zrealizuje się w letnim oknie transferowym w 2026 roku. Do zespołu dołączy Cristian Orozco za kwotę miliona dolarów. To 17-letni talent z Kolumbii grający jako defensywny pomocnik. Obecnie występuje w Fortaleza CEIF.

Trwające rozgrywki nie idą po myśli Man United. Po 6. kolejkach zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Ponadto odpadli już z EFL Cup, przegrywając w rzutach karnych z czwartoligowym Grimsby. Ze względu na słabe wyniki posada Rubena Amorima wisi na włosku. Ostatnio pojawiły się sugestię, że Portugalczyk może niebawem złożyć rezygnację ze stanowiska trenera.