Mainoo poprosił Man United o transfer. Wskazał konkretny klub

Kobbie Mainoo chce opuścić Manchester United, aby móc regularnie grać. Z informacji Daily Mail wynika, że pomocnik poprosił o transfer. Jego wymarzonym kierunkiem jest Napoli.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo liczy, że w styczniu trafi do SSC Napoli

Kobbie Maino to wychowanek Manchesteru United. W seniorskim zespole zadebiutował w sezonie 2022/2023. Za kadencji Erika ten Haga był uważany za piłkarza wyjściowej jedenastki, lecz wraz z przybyciem Rubena Amorima jego rola uległa zmianie. Aktualnie pomocnik nie może liczyć na regularną grę. W czterech spotkaniach trwających rozgrywek Premier League za każdym razem wchodził na boisko z ławki.

W związku z tym pod koniec sierpnia poprosił, aby klub wysłał go na wypożyczenie w celu zebrania większej liczby minut. Odpowiedź Czerwonych Diabłów była negatywna, choć zainteresowanych nie brakowało, a wśród nich było m.in. SSC Napoli.

Okazuje się, że Neapolitańczycy mocno zabiegają o Mainoo. Z informacji Daily Mail wynika, że w styczniu będą próbować pozyskać 20-latka. Co więcej, na transfer naciska sam piłkarz, który wybrał Neapol jako następny przystanek w karierze. Warto dodać, że aktualnie w zespole mistrza Włoch występuje dwóch byłych piłkarzy Man United, czyli Scott McTominay i Rasmus Hojlund.

Mainoo łącznie w barwach Manchesteru United rozegrał 77 spotkań, w których zdobył 7 goli i zaliczył 3 asysty. Na swoim koncie ma zwycięstwo w Pucharze Anglii oraz Pucharze Ligi Angielskiej. Jego kontrakt wygasa w połowie 2027 roku.