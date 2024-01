Manchester United zgodził się oddać Hannibala Mejrebiego do Sevilli – donosi Fabrizio Romano. Co ciekawe Czerwone Diabły nie zamierzają walczyć o klauzulę pierwokupu tunezyjskiego zawodnika. Takowej nie będzie.

IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Hannibal Mejrebi

Mejrebi nie miał szans na regularną grę w Man United

Zawodnik przeniesie się teraz do Sevilli

Klub z Andaluzji ma wykupić go po sezonie

Manchester United sprzedaje zdolnego zawodnika

Hannibal Mejbri uznawany był za jeden z największych talentów akademii Manchesteru United. Zawodnik ten nie mógł jednak liczyć na regularną grę na Old Trafford. Jego frustracja rosła z sezonu na sezon i niewiele pomogło wypożyczenie do Birmingham City w sezonie 2022/23.

W tym tygodniu, jak donosi Fabrizio Romano, Sevilla porozumiała się w sprawie pozyskania tego zawodnika. Trafi on tam w przyszłym tygodniu na wypożyczenie, a klub z Andaluzji będzie mógł wykupić go na stałe po sezonie za 20 milionów euro.

Mejrebi ma zaplanowany lot do Andaluzji na niedzielny wieczór. Co ciekawe Manchester United nie zdecydował się załączyć do kontraktu klauzuli pierwokupu tego gracza w przyszłości.

Czytaj także: Pomocnik Manchesteru United wybrał nowy klub. Jednak nie Everton