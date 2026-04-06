Man United poluje na skrzydłowego. W grze 30 mln euro

Manchester United rozgląda się za nowym skrzydłowym. Na radar klubu z Old Trafford trafił Kerim Alajbegović z RB Salzburg - podaje serwis reprezentacija.ba.

Kerim Alajbegović przymierzany do Manchesteru United

Manchester United rozpoczął ten rok od poważnych zmian na ławce trenerskiej. Klub zdecydował się rozstać z Rubenem Amorimem, a jego miejsce zajął Michael Carrick. Pod wodzą Anglika zespół wyraźnie ustabilizował formę. Od momentu jego zatrudnienia Czerwone Diabły przegrały tylko jedno spotkanie. Na początku marca piłkarze Newcastle United ograli ekipę Carricka (2:1) na St James’ Park.

W ostatnich tygodniach jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym stał się Kerim Alajbegović. 18-letni skrzydłowy, występujący obecnie w Red Bull Salzburg, rozgrywa bardzo dobry sezon. Do tej pory zdobył 11 bramek i zanotował trzy asysty w 37 spotkaniach.

Reprezentant Bośni i Hercegowiny znalazł się na liście życzeń Manchesteru United, który szuka młodych i perspektywicznych zawodników. Sytuację komplikuje jednak fakt, że Bayer Leverkusen ogłosił już powrót zawodnika na BayArena po zakończeniu sezonu. Niemiecki klub zabezpieczył sobie opcję wykupu, gdy Alajbegović trafiał do Salzburga za 2 miliony euro.

Według informacji Reprezentacija.ba, klub z Leverkusen może być mimo wszystko otwarty na szybki transfer skrzydłowego za około 30 milionów euro. Wśród zespołów monitorujących sytuację Bośniaka znajdują się również Chelsea oraz AC Milan.

Alajbegović może występować na obu flankach, a jego największymi atutami są szybkość, drybling i umiejętność kreowania sytuacji podbramkowych. Dla Manchesteru United transfer 18-latka byłby inwestycją w przyszłość i próbą odmłodzenia ofensywy. Kluczowe pozostaje jednak pytanie, czy klub będzie w stanie zapewnić odpowiednią liczbę minut.