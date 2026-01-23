Man United liczy na transfer Palmera! Chelsea odpowiedziała

Cole Plamer znalazł się w kręgu zainteresowań Man United. Na temat ewentualnego odejścia piłkarza wypowiedział się Liam Rosenior. Zapewnił, że Anglik nie zamierza opuszczać Chelsea.

Cole Palmer zostanie w Chelsea

Manchester United planuje wzmocnienia w kontekście następnego sezonu, aby w końcu wrócić do rywalizacji o zwycięstwo w Premier League. Jednym z zawodników, który przykuł ich uwagę jest Cole Palmer. Anglik na co dzień gra w Chelsea, lecz co jakiś czas pojawiają się doniesienia, że nie jest zadowolony z pobytu w klubie. Problem w tym, że Czerwone Diabły musiałyby zapłacić aż 100 mln euro.

Ze względu na pojawiające się plotki w mediach o przyszłość piłkarza zapytany został Liam Rosenior, czyli nowy trener The Blues. Z jego wypowiedzi wynika, że Palmer nigdzie się nie wybiera. Jest szczęśliwy w Londynie, gdzie uważają go za kluczowego zawodnika.

– Rozmawiałem z Colem i wydaje mi się, że jest bardzo szczęśliwy, że tu jest. Palmer jest ważną częścią długoterminowych planów – powiedział Liam Rosenior, cytowany przez Fabrizio Romano.

W tym sezonie Cole Palmer rozegrał 13 spotkań, w których zdobył 5 goli. Część rozgrywek stracił ze względu na kontuzję pachwiny. Ostatnio zmagał się także z urazem uda. 23-latek trafił do Chelsea latem 2023 roku z Manchesteru City za jedyne 47 mln euro. Aktualnie jego wartość przekracza 100 milionów euro. Łącznie w barwach The Blues wystąpił w 110 meczach, zdobywając 48 bramek.

Na ten moment podopieczni Liama Roseniora zajmują 6. miejsce w Premier League z dorobkiem 34 punktów. Oprócz rywalizacji w lidze wciąż grają na innych frontach jak Liga Mistrzów i Carabao Cup.