Man United chce gwiazdę Chelsea. To byłby transferowy hit

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Cole Palmer na celowniku Manchesteru United

Manchester United w obecnym sezonie może w pełni skupić się na Premier League, gdyż nie udało się zakwalifikować do europejskich pucharów. W styczniu tymczasowym menedżerem klubu został Michael Carrick, który zastąpił Rubena Amorima. Po 22. kolejkach Czerwone Diabły zajmują 5. miejsce w tabeli, tracąc osiem punktów do ligowego podium.

W tym tygodniu pojawiły się sensacyjne doniesienia, według których Cole Palmer jest gotowy wrócić do rodzinnego Manchesteru. 21-letni pomocnik Chelsea jest przymierzany do Manchesteru United, o czym informuje „Daily Express”. Życie w Chelsea bywa nieprzewidywalne, a jeśli Palmer nie poczuje się komfortowo w Londynie, istnieje realna możliwość, że będzie chciał wrócić bliżej domu. Według doniesień, takim miejscem mógłby być właśnie Old Trafford.

Transfer Palmera oznaczałby jednak konieczność wydania znacznej kwoty, prawdopodobnie powyżej 100 milionów funtów. Anglik rozpoczynał swoją karierę w akademii Manchesteru City, a latem 2023 roku przeniósł się do Chelsea za 47 milionów euro. W bieżącej kampanii rozegrał 13 meczów, w których strzelił 5 goli. Jego kontrakt z The Blues obowiązuje do czerwca 2033 roku.

Po zakończeniu sezonu właściciele Manchesteru United planują postawić na doświadczenie i odpowiedniego menedżera, który poprowadzi klub w kolejnych latach, a transfer 12-krotnego reprezentanta Anglii mógłby pomóc w realizacji celów.