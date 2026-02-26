Man United i Arsenal złożyli ofertę. Inter nawet się nie wahał

Inter Mediolan odrzucił oferty, jakie wpłynęły do klubu za Francesco Pio Esposito. Napastnikiem zainteresowane były dwie drużyny z Anglii: Manchester United i Arsenal - informuje Nicolo Schira.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Pio Esposito nie jest na sprzedaż. Inter odrzucił oferty z Anglii

Inter Mediolan, choć w Serie A spisuje się poprawnie, tak w Lidze Mistrzów zawiódł na całej linii. Najpierw wypadli poza TOP8 fazy ligowej, czego skutkiem był dodatkowy dwumecz w rundzie play-off. Tam trafili na teoretycznie łatwiejszego rywala, bo takim miało być Bodo/Glimt. Rzeczywistość okazała się brutalna, ponieważ Norwedzy wyrzucili Nerazzurrich za burtę europejskich pucharów.

Kilka dni po drugiej porażce z Bodo/Glimt włoskie media obiegła informacja o potencjalnej rewolucji w kadrze Mediolańczyków. La Gazzetta dello Sport pisała o zawodnikach, którzy mogą odejść. Z tego grona na pewno bezpieczny jest Piotr Zieliński.

Z kolei ciekawe doniesienia opublikował dziennikarz Nicolo Schira. Poinformował, że jakiś czas temu na biurko zarządu Il Biscione trafiły oferty z Anglii. Manchester United i Arsenal byli zainteresowani pozyskaniem Francesco Pio Esposito. Inter Mediolan kategorycznie odrzucił propozycję. Młody napastnik jest nie do ruszenia, ponieważ widzą w nim kluczowego piłkarza w przyszłości.

Pio Esposito jest objawieniem Interu w sezonie 2025/2026. Wychowanek klubowej akademii zadebiutował w dorosłej drużynie podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Następnie mógł liczyć na regularną grę we wszystkich rozgrywkach. 20-latek uzbierał łącznie 37 spotkań, w których zdobył 8 goli i zanotował 7 asyst. Nic dziwnego, że Mediolańczycy chcą go zatrzymać za wszelką cenę.