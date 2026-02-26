Inter szykuje rewolucję po blamażu! Zieliński poznał plany klubu

Inter Mediolan odpadł z Ligi Mistrzów po blamażu w dwumeczu z FK Bodo/Glimt. "La Gazzetta dello Sport" informuje o potencjalnej rewolucji w klubie. Znamy plany wobec Piotra Zielińskiego.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter reaguje na porażkę. Zieliński bezpieczny

Inter Mediolan pewnym krokiem zmierza po tytuł mistrza Włoch, ale na arenie europejskiej poważnie się skompromitował. Rywalizację w Lidze Mistrzów zakończył już na etapie 1/16 finału. W dwumeczu lepsze okazało się FK Bodo/Glimt, które wygrało oba spotkania – zarówno na własnym boisku, jak i w Mediolanie.

Ta porażka może mieć bardzo poważne konsekwencje. W klubie coś pękło i nawet w przypadku zdobycia mistrzowskiego tytułu planowana jest kadrowa rewolucja. „La Gazzetta dello Sport” wymienia nazwiska, które rozczarowały i mogą zostać pożegnane. Na tej liście znajdują się Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu czy Nicolo Barella. Ten ostatni dostanie zgodę na odejście, o ile sam będzie zainteresowany oraz wpłynie za niego odpowiednia oferta.

O przyszłość w klubie nie musi za to obawiać się Piotr Zieliński. W obecnym sezonie wzniósł się na wyżyny i notuje świetne występy, co doceniają działacze Interu. Reprezentant Polski na pewno nie zostanie latem sprzedany. Najprawdopodobniej czeka go natomiast rywalizacja o miejsce w składzie z nowymi zawodnikami.

Zieliński pod wodzą Cristiana Chivu jest pewniakiem do gry. W tym sezonie wystąpił w 35 spotkaniach, notując w nich sześć goli oraz dwie asysty. Być może powalczy nawet o tytuł najlepszego piłkarza sezonu w Serie A.