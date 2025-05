Man United finalizuje pierwszy transfer. Amorim dostanie napastnika

Manchester United finalizuje pierwszy letni transfer. Do zespołu dołączy nowy napastnik. Jak przekazał Fabrizio Romano piłkarzem Czerwonych Diabłów zostanie Matheus Cunha.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Matheus Cunha dogadał się z Man United, padło „here we go”

Manchester United po bardzo słabym sezonie, w którym zajęli dopiero 15. miejsce w Premier League, przejdzie latem dużą przebudowę. Wiadomo już, że z klubem pożegna się kilku zawodników takich jak m.in. Victor Lindelof czy Christian Eriksen. Obaj opuszczą zespół po wygaśnięciu kontraktu. Natomiast na liście transferowej znalazło się jeszcze wielu graczy, których skreślił Ruben Amorim.

Oprócz rozstań na Old Trafford zaplanowano także transfery nowych piłkarzy. Pierwszym z nich będzie napastnik, którego fani angielskiego futbolu bardzo dobrze znają z występów Premier League. Wszystko wskazuje na to, że do Man United dołączy Matheus Cunha.

Fabrizio Romano już jakiś czas temu zapewniał, że Cunha wyraził chęć przeprowadzki na Old Trafford. Teraz ceniony dziennikarz poinformował, że obie strony osiągnęły porozumienie dot. warunków kontraktu, który będzie ważny do 2030 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Wolverhampton otrzyma za Brazylijczyka 62,5 mln euro płatne w ratach. Dokumenty mają zostać podpisane w najbliższym czasie.

Matheus Cunha trafił do Wolverhampton w styczniu 2023 roku na zasadzie wypożyczenia. Sześć miesięcy później został na stałe wykupiony z Atletico Madryt za 50 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 33 mecze w Premier League, zdobywając 15 goli i notując 6 asyst. Na swoim koncie ma również występy w takich klubach jak RB Lipsk czy Hertha Berlin.