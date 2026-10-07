Wisła może mieć kadrowicza. Padła konkretna deklaracja w sprawie Łubika

Marcel Łubik coraz mocniej puka do reprezentacji Polski. Arkadiusz Onyszko w rozmowie z Kanałem Sportowym na platformie YouTube nie szczędził pochwał w kierunku bramkarza.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Onyszko

Arkadiusz Onyszko wskazał kandydata do reprezentacji

Marcel Łubik w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z ciekawszych młodych bramkarzy w polskiej piłce. 22-latek regularnie występuje w reprezentacji Polski do lat 21, gdzie zaliczył już siedem spotkań. Dobre występy sprawiają, że coraz częściej pojawia się temat jego awansu do seniorskiej kadry.

Zdaniem Arkadiusza Onyszki taki ruch jest wręcz nieunikniony. Trener bramkarzy w sztabie Jerzego Brzęczka zwrócił uwagę przede wszystkim na umiejętności Łubika w grze nogami. – Uważam, że to już tylko kwestia czasu, nim Marcel Łubik zawita do seniorskiej reprezentacji Polski. To jest zawodnik idealnie pasujący do drużyny, która gra kombinacyjnie. Niesamowita gra nogami, czy to lewa, czy prawa noga nie ma najmniejszej różnicy dla niego. To jest nieuniknione, aby w końcu sprawdzić Marcela w drużynie narodowej – mówił Onyszko w rozmowie z Kanałem Sportowym.

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Łubik pozostaje zawodnikiem Augsburga, ale od kilku sezonów zbiera doświadczenie na wypożyczeniach w Polsce. Najpierw reprezentował GKS Tychy, później Górnika Zabrze, a obecnie broni dostępu do bramki Wisły Kraków. To właśnie w ekipie z Reymonta jego kariera nabrała kolejnego rozpędu.

W trwającym sezonie młody golkiper wystąpił już w dziewięciu spotkaniach Ekstraklasy, zachowując dwa czyste konta. Przed nim kolejne miesiące walki o uznanie, ale głos byłego reprezentanta kraju pokazuje, że drzwi do seniorskiej drużyny mogą wkrótce stanąć przed nim otworem. Teraz wszystko zależy od tego, czy Łubik utrzyma wysoką formę.