Man United bez nerwowych ruchów w sprawie młodej gwiazdy

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Mainoo nie dostanie na razie nowego kontraktu

Jego umowa jest ważna do lata 2027 roku

Mainoo znajduje się na celowniku kilku klubów

Mainoo poczeka na nowy kontrakt

Kobbie Mainoo przebojem wdarł się do drużyny Manchesteru United w trakcie tego sezonu. Aktualna umowa tego piłkarza jest ważna do lata 2027 roku. Obecnie otrzymuje on tygodniówkę w wysokości 20 tys. funtów. To niewiele jak na piłkarza pierwszego zespołu Premier League.

Nie oznacza to jednak, że Manchester United będzie się spieszyć w sprawie negocjacji nowej umowy. Jak donosi BBC, w klubie są przekonani, że Mainoo będzie chciał kontynuować grę na Old Trafford.

Sam 18-latek ma na razie skupiać się na swoich występach w klubie. Spekuluje się, że mógłby otrzymać powołanie do reprezentacji Anglii na Euro 2024.