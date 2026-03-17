Man City odda dwie gwiazdy Barcelonie, żeby podpisać kontrakt z Cubarsim

Manchester City proponuje FC Barcelonie wymianę dwóch zawodników za jednego. Jak informuje The Sun, do Katalonii mieliby trafić Omar Marmoush i Rico Lewis. W drugą stronę miałby pójść Pau Cubarsi.

Marmoush i Lewis za Cubarsiego! Man City proponuje Barcelonie wymianę

Manchester City nie jest do końca zadowolony z kształtu formacji defensywnej. Obecni piłkarze w większości rozczarowują formą. Poniżej oczekiwań grają Abdukadir Khusanov, John Stones czy Nathan Ake. W związku z tym Obywatele postanowili, że latem ich celem na rynku transferowym będzie środkowy obrońca. Jak donosi The Sun, wskazali nawet konkretne nazwisko.

Pep Guardiola marzy o tym, żeby na Etihad Stadium trafił Pau Cubarsi. Zdaniem hiszpańskiego trenera młody obrońca idealnie wpasowałby się w zespół i jego system. Inwestycja nie będzie jednak łatwa, a przekonanie FC Barcelony do sprzedaży piłkarza może graniczyć z cudem.

Z informacji The Sun wynika jednak, że Manchester City ma konkretny plan, jak przekonać katalońskich włodarzy. Anglicy chcą zaproponować wymianę, która będzie obejmowała aż dwóch zawodników. Blaugrana miałaby w ten sposób pozyskać Omara Marmousha oraz Rico Lewisa. Egipcjanin byłby świetną opcją do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Drugim piłkarzem ma być Rico Lewis, czyli prawy obrońca, który po odejściu Joao Cancelo mógłby rywalizować z Kounde o pierwszy skład.

Propozycja wymiany, choć kusząca, trudno przypuszczać, żeby została przyjęta przez Barcelonę. Cubarsi to kluczowy piłkarz, a na dodatek młody o wciąż dużym potencjale. W tym sezonie zagrał w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę.