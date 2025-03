Man City najbliżej wielkiego transferu. 140 mln euro za następcę De Bruyne

Manchester City szykuje się do pozyskania następcy Kevina De Bruyne. Jak przekonuje Christian Falk, Obywatele prowadzą w wyścigu o gwiazdę wycenianą na 140 mln euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Manchester City najbliżej transferu gwiazdy wycenianej na 140 mln euro

Manchester City może przejść sporą przebudowę w trakcie letniego okna transferowego. Znacząco słabsze wyniki w tym sezonie skłaniają Pepa Guardiolę do rezygnacji z niektórych nazwisk. Wśród nich coraz częściej wymienia się Kevina De Bruyne, który w tym roku skończy 34 lata, a jego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku.

Obywatele rozglądają się za następca Belga i ponoć głównym kandydatem do wzmocnienia drużyny stał się Florian Wirtz. Niemiec notuje kolejny kapitalny sezon w barwach Bayeru Leverkusen, co naturalnie zwróciło uwagę wielu znanych klubów. W tym sezonie ofensywny pomocnik zdobył 15 goli oraz zanotował 13 asyst w 38 meczach.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Christian Falk, dziennikarz serwisu Sport Bild, poinformował, że na ten moment Manchester City jest wyraźnym faworytem do pozyskania reprezentanta Niemiec. Ponoć kluczowy w tym wszystkim jest Giovanni Branchini, czyli agent, który w przeszłości współpracował z Bayernem. Teraz jest on zaangażowany w próbę przekonania Wirtza do podpisania kontraktu z City.

Florian Wirtz jest wyceniany na zawrotne 140 mln euro i mniej więcej tyle ma żądać Bayer Leverkusen. Man City to jeden z niewielu klubów, który może sobie pozwolić na tak duży wydatek.