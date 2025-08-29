Man City może sprzedać zawodnika. Tottenham chce tego gracza

Tottenham Hotspur nawiązał kontakt z Manchesterem City w sprawie transferu Manuela Akanjiego - przekazał Fabrizio Romano. Obrońca znajduje się tez na radarze Milanu.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Thomas Frank

Manuel Akanji przymierzany do Tottenhamu

Manchester City tego lata przeszedł prawdziwą rewolucję kadrową. Z Etihad Stadium odeszli m.in. Kevin De Bruyne, Kyle Walker, a także Jack Grealish, który został wypożyczony do Evertonu. Szczególnie 29-letni skrzydłowy szybko zaznaczył swoją obecność w nowych barwach, notując już dwie asysty przeciwko Brighton.

Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejnym piłkarzem opuszczającym zespół Pepa Guardioli może być Manuel Akanji. Reprezentant Szwajcarii w bieżącym sezonie nie rozegrał jeszcze ani minuty w Premier League, wyraźnie przegrywając rywalizację o miejsce w składzie z Rubenem Diasem i Johnem Stonesem.

Według informacji Fabrizio Romano, o transfer byłego gracza Borussii Dortmund poważnie zabiega Tottenham Hotspur. Trener Thomas Frank jasno wskazał, że do końca letniego okna konieczne jest sprowadzenie nowego środkowego obrońcy W Spurs linia defensywna jest oparta na kapitanie Cristianie Romero.

Nie tylko klub z północnego Londynu jest w grze o Akanjiego. Równoległe rozmowy prowadzi także AC Milan, który złożył już ofertę w wysokości 15 milionów funtów. Rossoneri wciąż negocjują z obrońcą warunki indywidualnego kontraktu, licząc, że uda się ich sfinalizować przed zamknięciem rynku transferowego.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham make approach with Man City for Manuel Akanji, one of 3 names on shortlist.



AC Milan are also in talks over move for the defender, ready to pay £15m fee but still in talks over personal terms 🔴⚫️#THFC and Milan want CB before the end of the window. pic.twitter.com/ucEvzgeKqK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Manuel Akanji występuje w Manchesterze City od 2022 roku, kiedy to został sprowadzony z Borussii Dortmund. Łącznie w barwach The Citizens rozegrał 136 meczów, w których zdobył pięć bramek i dorzucił trzy asysty. Szwajcar ma ważny kontrakt na Etihad Stadium do połowy 2027 roku.