Man City może sprzedać zawodnika. Tottenham chce tego gracza

Manuel Akanji przymierzany do Tottenhamu
Manchester City tego lata przeszedł prawdziwą rewolucję kadrową. Z Etihad Stadium odeszli m.in. Kevin De Bruyne, Kyle Walker, a także Jack Grealish, który został wypożyczony do Evertonu. Szczególnie 29-letni skrzydłowy szybko zaznaczył swoją obecność w nowych barwach, notując już dwie asysty przeciwko Brighton.
Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejnym piłkarzem opuszczającym zespół Pepa Guardioli może być Manuel Akanji. Reprezentant Szwajcarii w bieżącym sezonie nie rozegrał jeszcze ani minuty w Premier League, wyraźnie przegrywając rywalizację o miejsce w składzie z Rubenem Diasem i Johnem Stonesem.
Według informacji Fabrizio Romano, o transfer byłego gracza Borussii Dortmund poważnie zabiega Tottenham Hotspur. Trener Thomas Frank jasno wskazał, że do końca letniego okna konieczne jest sprowadzenie nowego środkowego obrońcy W Spurs linia defensywna jest oparta na kapitanie Cristianie Romero.
Nie tylko klub z północnego Londynu jest w grze o Akanjiego. Równoległe rozmowy prowadzi także AC Milan, który złożył już ofertę w wysokości 15 milionów funtów. Rossoneri wciąż negocjują z obrońcą warunki indywidualnego kontraktu, licząc, że uda się ich sfinalizować przed zamknięciem rynku transferowego.
Manuel Akanji występuje w Manchesterze City od 2022 roku, kiedy to został sprowadzony z Borussii Dortmund. Łącznie w barwach The Citizens rozegrał 136 meczów, w których zdobył pięć bramek i dorzucił trzy asysty. Szwajcar ma ważny kontrakt na Etihad Stadium do połowy 2027 roku.