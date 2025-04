Guardiola zmienił plany. Talent z Man City ma dostać nową szansę

Manchester City w trakcie zimowego okna transferowego pozyskał Abdukodira Chusanowa. Tymczasem według Fichajes.net menedżer The Citizens jest otwarty na sprzedaż piłkarza.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Abdukodir Chusanow może pożegnać się z Man City

Manchester City w trakcie zimowej sesji transferowej zdecydował się na transfer z udziałem Abdukodira Chusanowa. Z jednej strony reprezentant Uzbekistanu wciąż jest młody. Z drugiej na razie nie stał się kluczową postacią przedstawiciela Premiera League. Możliwe zatem, że latem zawodnik zmieni otoczenie, co sugeruje portal Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że Josep Guardiola chce, aby Chusanov więcej grał. Takie rozwiązanie ma pomóc zawodnikowi przystosować się do wysokiego poziomu. Z tego też powodu menedżer aktualnego mistrza Premier League wyraził zgodę na to, aby w trakcie najbliższego okna transferowego zawodnik zmienił pracodawcę na zasadzie wypożyczenia, bo na dzisiaj nie jest w stanie wywalczyć sobie miejsca w składzie Obywateli.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jasne jest, że kilku chętnych na transfer z udziałem piłkarza już się zgłosiło do klubu z Etihad Stadium. Ostateczna decyzja, gdzie finalnie zakotwiczy Chusanov, ma jednak należeć nie tylko do samego zawodnika, ale i sztabu szkoleniowego Man City.

Uzbek dołączył do angielskiej ekipy w styczniu z Lens. Kosztował wówczas 40 milionów euro, podpisując z przedstawicielem ligi angielskiej kontrakt do końca czerwca 2029 roku. Jak na razie w szeregach Manchesteru City piłkarz wystąpił w dziewięciu spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę. Z kolei we francuskiej drużynie zaliczył 31 meczów, notując jedną asystę.

Czytaj także: Hojlund przeżywa koszmar. Man Utd czeka na przebudzenie gwiazdy