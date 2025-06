PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Oficjalnie: Mamadou Sarr podpisał kontrakt z Chelsea

Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakontraktowaniu nowego zawodnika. Do drużyny Niebieskich przeprowadził się francuski stoper – Mamadou Sarr. 19-letni obrońca przeszedł do londyńskiego zespołu na podstawie transferu definitywnego ze Strasbourga. Negocjacje nie trwały długo, ponieważ oba kluby mają tego samego właściciela. Zdolny defensor po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 2033 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła 20 milionów euro, co równa się oszacowanej przez fachowy portal „Transfermarkt” wartości rynkowej piłkarza. Tym samym prośba trenera ekipy The Blues – Enzo Mareski – została wysłuchana i na Stamford Bridge trafił nowy stoper. Włoski szkoleniowiec liczył na wzmocnienie linii obrony i ostatecznie postawił na swoim. Przyjście Mamadou Sarra może jednocześnie oznaczać odejście jednego z defensorów – Wesleya Fofany, Benoita Badiashile’a lub Trevoha Chalobaha – którzy nie spełniają oczekiwań.

Mamadou Sarr z powodzeniem występował w barwach Strasbourga od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stade de la Meinau za 20 milionów euro z Olympique’u Lyon. Wychowanek RC Lens był jedną z najjaśniejszych postaci drużyny Niebiesko-Białych w minionej kampanii, którą podopieczni Liama Roseniora zakończyli na bardzo wysokim 7. miejscu w tabeli. Taka lokata w tabeli oznacza grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.