Barcelona rezygnuje z transferu skrzydłowego. Znamy powód

Malick Fofana nie przejdzie do Barcelony w zimowym okienku transferowym. Duma Katalonii zrezygnowała z pomysłu sprowadzenia belgijskiego skrzydłowego z powodu jego problemów zdrowotnych - podaje gazeta SPORT.

FC Barcelona aktywnie przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień, aby zwiększyć rywalizację w ekipie prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jednym z nazwisk, pojawiających się w kontekście drużyny Dumy Katalonii, był Malick Fofana. 20-letni skrzydłowy Olympique’u Lyon imponuje formą w Ligue 1, a jego dynamiczny styl gry oraz skuteczność przyciągnęły uwagę europejskich gigantów, w tym również Barcelony.

Jednak jak informuje dziennik „SPORT”, kataloński klub szczegółowo przeanalizował możliwość sprowadzenia utalentowanego Belga, rozpisując listę zalet i wad potencjalnej transakcji. Ostatecznie podjęto decyzję, by odpuścić ten transfer przynajmniej na zimę.

Powodem są problemy zdrowotne Malicka Fofany. Od kilku meczów pauzuje on z powodu skręconej kostki, a brak jasnej informacji o terminie powrotu wzbudził w Barcelonie obawy. Temat przeprowadzki zdolnego piłkarza na Camp Nou może wrócić latem, o ile wcześniej nikt nie zdecyduje się na jego zakup.

Fofana z powodzeniem występuje w barwach Olympique’u Lyon od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Francji z KAA Gent za niespełna 20 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 74 mecze, zdobył 17 bramek i zaliczył 8 asyst, stając się jednym z kluczowych zawodników drużyny Les Gones.

Jego rozwój oraz regularność sprawiły, że jest dziś jednym z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia w europejskim futbolu. Warto nadmienić, iż sytuację młodzieńca obserwują także Arsenal czy Liverpool.