Maignan wybrał klub na następny sezon. Milan już wie

AC Milan może odetchnąć z ulgą, ponieważ Mike Maignan podpisał nowy kontrakt. Fabrizio Romano ujawnił, że bramkarz zostanie w klubie do 2031 roku. Poprzednia umowa wygasała na koniec sezonu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Milan i Maignan doszli do porozumienia. Kontrakt podpisany

Mike Maignan to obecnie jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Nic więc dziwnego, że przez ostatnie miesiące zabiegały o niego topowe kluby na świecie. Najczęściej łączono go z przeprowadzką do Premier League, gdzie pojawiały się nazwy takich drużyn jak Chelsea czy Manchester United. W międzyczasie agenci Francuza prowadzili rozmowy z AC Milanem ws. przedłużenia kontraktu.

Nie tak dawno pojawiły się doniesienia, że Maignan zostanie w Mediolanie. Strony miały dojść do porozumienia ws. czteroletniego kontraktu z opcją przedłużenia o rok. Fabrizio Romano poinformował, że 30-latek parafował już nową umowę.

Wcześniejsze doniesienia okazały się prawdą. Nowa umowa Maignana będzie obowiązywała do czerwca 2030 roku z opcją przedłużenia. Warto dodać, że poprzedni kontrakt wygasał wraz z końcem sezonu. Francuz ma zarabiać ok. 5,5 mln euro rocznie plus bonusy.

Urodzony w Cayenne w Gujanie Francuskiej bramkarz trafił na San Siro latem 2021 roku. Poprzedni klub Maignana, czyli Lille dostało za niego ok. 16 mln euro. Łącznie podczas pobytu w Milanie wystąpił w 188 meczach, w których 70 razy zachował czyste konto. Trzeba dodać, że Maignan to kapitan Rossonerich, z którymi zdobył m.in. Scudetto w sezonie 2021/2022 oraz Superpuchar Włoch w sezonie 2024/25.