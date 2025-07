Łukasz Poręba blisko transferu. Wszystko ustalone

Łukasz Poręba zostanie wypożyczony z HSV Hamburg do SV 07 Elversberg - informuje „Bild”. Polski pomocnik pozostanie na zapleczu niemieckiej Bundesligi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Poręba

HSV wypożyczy Łukasza Porębę do SV 07 Elversberg

Łukasz Poręba wkrótce zmieni barwy klubowe. Według informacji dziennika „Bild”, 25-letni pomocnik HSV Hamburg zostanie wypożyczony do SV 07 Elversberg, występującego na zapleczu niemieckiej Bundesligi. Kluby doszły do porozumienia w sprawie umowy, która zawierać będzie opcję definitywnego transferu za 1,5 miliona euro.

Były pomocnik Zagłębia Lubin w poprzednim sezonie wywalczył awans z niemieckim klubem do 1. Bundesligi. Wszystko wskazuje na to, że Polak nie zagra w piłkarskiej elicie. Poręba uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie do klubu, w którym pomocnik będzie mógł liczyć na więcej minut na boisku. Wcześniej Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl informował, że cztery niemieckie kluby uważnie śledzą sytuację zawodnika.

Poręba trafił do HSV w sierpniu 2023 roku na zasadzie wypożyczenia z francuskiego RC Lens, a następnie został wykupiony. W barwach hamburskiego klubu rozegrał 37 meczów, w których zdobył trzy bramki i dorzucił trzy asysty. Elversberg zakończył poprzedni sezon na trzeciej pozycji, a potem przegrał baraże o awans z Heidenheim. Niemiecki zespół zainauguruje nowe rozgrywki 2 sierpnia domowym meczem z FC Nurnberg.