Poręba opuszcza Hamburg. Cztery opcje na stole [NASZ NEWS]

dpa picture alliance Na zdjęciu: Łukasz Poręba

Czas odejść z Hamburga

Łukasz Poręba to wychowanek Zagłębia Lubin, który w tym właśnie klubie przeszedł całą drogę od juniora do seniora. W Ekstraklasie zaliczył 88 występów, w których strzelił 4 gole i miał 3 asysty. Latem 2022 roku wyjechał z Lubina do francuskiego RC Lens. W Ligue 1 rozegrał 10 spotkań, w których zaliczył jedno decydujące podanie.

Rok później został wypożyczony do Hamburger SV. Sprawdził się na tyle, że po 12 miesiącach Niemcy wykupili go z francuskiego klubu, podpisując z nim umowę do stycznia 2027 roku. Jego dorobek w 2. Bundeslidze to 34 mecze, 3 gole i 3 asysty.

Pozostanie w 2. Bundeslidze

W tym momencie, tak wynika z naszych informacji, wszystko wskazuje na to, że Poręba pozostanie na tym poziomie rozgrywek, ale już w innych barwach. Jak się dowiedzieliśmy, polski pomocnik odejdzie z HSV na wypożyczenie. W grę wchodzą cztery kluby: Fortuna Dusseldorf, Eintracht Brunszwik, Arminia Bielefeld i 1.FC Kaiserslautern. Decyzja zapadnie wkrótce.



W ostatnim sezonie 25-latek zagrał 17 spotkań ligowych w barwach HSV, zaliczając jedną asystę. Klub Polaka awansował do 1. Bundesligi.