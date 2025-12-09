Juventus zarzucił sieć na pomocnika z La Ligi. Uchodzi za wielki talent

13:21, 9. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Luka Sucić znajduje się na radarze Juventusu. Włoski klub nie wyklucza złożenia propozycji za pomocnika Realu Sociedad - poinformował Ekrem Konur.

Luka Sucić
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luka Sucić

Luka Sucić łączony z Juventusem

Juventus uważnie przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień składu przed zimowym okienkiem transferowym. Stara Dama planuje zwiększyć rywalizację w środku pola, co stało się jednym z priorytetów włoskiego klubu na najbliższe tygodnie. W związku z tym turyński gigant może ruszyć na zakupy do Hiszpanii, gdyż na ich celownik trafił zawodnik na co dzień występujący w La Lidze.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura uwagę Juventusu przykuł bowiem pomocnik Realu Sociedad – Luka Sučić. Klub z Turynu nie wyklucza złożenia oferty za 23-letniego Chorwata już w styczniu, choć jego pozyskanie może okazać się trudnym zadaniem.

Mimo że utalentowany pomocnik ostatnio pełni rolę rezerwowego, Baskowie mają wobec niego duże plany i chcą zatrzymać go przynajmniej do końca sezonu. Dodatkowo konkurencja jest ogromna – Sucicia obserwują także PSV Eindhoven, VfB Stuttgart oraz Eintracht Frankfurt.

18-krotny reprezentant Chorwacji od sierpnia 2024 roku z powodzeniem występuje w barwach hiszpańskiej drużyny, do której trafił za 10 milionów euro z Red Bulla Salzburg. W koszulce Realu Sociedad rozegrał łącznie 46 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował 3 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia utalentowanego piłkarza na 12 milionów euro, co czyni go atrakcyjną opcją dla Juventusu.