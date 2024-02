Luka Modrić zdecyduje się na zaskakujący ruch?

Luka Modrić opuści Real Madryt wraz z końcem sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt. Media informują, że coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz, iż Chorwat wróci po prostu do swojej ojczyzny.

FOT. IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić opuści Real

Chorwat jest kuszony przez Dinamo Zagrzeb

Zawodnik ma też inne propozycje

Luka Modrić wróci do swojej ojczyzny?

Luka Modrić w obecnym sezonie jest tylko rezerwowym w szeregach Realu Madryt i wszystko wskazuje na to, że wygasająca wraz z końcem czerwca umowa 38-letniego pomocnika ze stołeczną drużyną ostatecznie nie zostanie przedłużona.

Media spekulowały wcześniej, że Chorwat mógłby przenieść się do Arabii Saudyjskiej lub amerykańskiej MLS. Zupełnie inny scenariusz prognozuje jednak serwis 24sata.hr. Chorwaccy dziennikarze dotarli bowiem do informacji, że przenosinami Modricia do Dinama Zagrzeb są coraz bardziej prawdopodobne.

Z pomocnikiem Realu Madryt miał się kontaktować w imieniu Dinama prezes Mirko Barisić. Modrić niczego jeszcze nie zadeklarował, ale miał powiedzieć, że rozważa przenosiny do Zagrzebia.

Przenosiny do ligi chorwackiej – jak spekulują media – wiązałyby się ze znacznie mniejszymi pieniędzmi niż te, jakie zawodnik mógłby zarobić w USA lub Arabii Saudyjskiej.