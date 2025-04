Atletico wzięło pod lupę brazylijskiego skrzydłowego. To spory talent

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Luis Guilherme

Luis Guilherme łączony z Atletico Madryt

Luis Guilherme póki co nie do końca spełnia oczekiwana w West Hamie United. 19-letni skrzydłowy pełni rolę rezerwowego w drużynie Młotów – udało mu się rozegrać zaledwie 9 meczów, spędzając na murawie tylko 100 minut. W tym czasie prawy napastnik nie wpisał się na listę strzelców, ani nie zaliczył żadnej asysty. Mimo małej liczby występów młodzieżowy reprezentant Brazylii wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym, o czym informuje Ekrem Konur.

Jak podaje w mediach społecznościowych turecki dziennikarz, jednym z klubów mających chrapkę na zakontraktowanie Luisa Guilherme jest Atletico Madryt. Hiszpański gigant może szukać wzmocnienia linii ataku podczas najbliższego letniego okienka transferowego i niewykluczone, że sięgnie właśnie po Brazylijczyka. Ponadto 19-latkowi przyglądają się również takie zespoły jak Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, SSC Napoli, Szachtar Donieck oraz CR Flamengo.

W tym przypadku w grę najprawdopodobniej wchodziłoby wypożyczenie. Czas pokaże, czy perspektywiczny zawodnik ostatecznie zmieni otoczenie. Warto dodać, że pozostanie atakującego w ekipie The Hammers na kolejną kampanię to także możliwy scenariusz. Luis Guilherme przywdziewa koszulkę West Hamu United od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Stadion Olimpijski w Londynie za dokładnie 23 miliony euro z Palmeiras. Kontrakt prawoskrzydłowego z klubem Premier League obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.