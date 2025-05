Lucas Vazquez opuszcza Real Madryt. Trzy kluby obserwują gwiazdę

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Real Madryt żegna się z Lucasem Vazquezem

Lucas Vazquez podjął decyzję o odejściu z Realu Madryt po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie nowego kontraktu. To symboliczne zakończenie jednej z najbardziej lojalnych karier ostatnich lat w barwach Królewskich. Przez lata hiszpański obrońca wykazywał się profesjonalizmem i oddaniem. Niezależnie od roli, czy to rezerwowego, zmiennika, czy podstawowego zawodnika, to zawsze dawał z siebie wszystko. Grał tam, gdzie był potrzebny, bez narzekania i z pełnym zaangażowaniem.

Według informacji przekazanych przez portal „Fichajes”, Girona, Sevilla oraz Rayo Vallecano to kluby najmocniej zabiegające o Vazqueza. Klub z Katalonii zajął miejsce w dolnej części tabeli. Trener Michel planuje latem zbrojenia, by zespół mógł podjąć wyzwanie w kolejnych rozgrywkach.

Po rozczarowującym sezonie, Sevilla chce przebudować zespół, a jednym z kluczowych elementów ma być wprowadzenie do szatni liderów z prawdziwego zdarzenia. Vazquez może okazać się brakującym ogniwem. Jego doświadczenie i zdolność do szybkiego adaptowania się w różnych systemach taktycznych są postrzegane jako nieoceniona wartość.

Z kolei Rayo to klub z madryckich przedmieść i oferuje 33-latkowi możliwość pozostania blisko rodziny i kontynuowania kariery w znajomym otoczeniu. Choć spekulowano o możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej lub MLS, wszystko wskazuje na to, że Vazquez zdecyduje się na pozostanie w Hiszpanii.