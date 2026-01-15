Lucas Vazquez szybko opuści Bayer Leverkusen? Otrzymał propozycję

Lucas Vazquez nie zaaklimatyzował się w Niemczech i może opuścić Bayer Leverkusen już w zimowym okienku transferowym. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na pozyskanie prawego obrońcy ma Besiktas Stambuł.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Besiktas Stambuł rusza po Lucasa Vazqueza

Lucas Vazquez w sierpniu 2025 roku zakończył swoją wieloletnią przygodę z Realem Madryt. 34-letni wahadłowy nie otrzymał propozycji przedłużenia kontraktu od stołecznego klubu, przez co musiał poszukać nowego wyzwania w innym miejscu. Doświadczony Hiszpan zdecydował się na wyjazd do Niemiec, gdzie dołączył do Bayeru Leverkusen na zasadzie wolnego transferu. Zmiana otoczenia miała dać mu nowy impuls w karierze, jednak rzeczywistość okazała się bardziej wymagająca, niż pierwotnie zakładano.

Dotychczasowy pobyt bocznego defensora na BayArenie nie jest w pełni udany. Lucas Vazquez nie zawsze pojawia się bowiem w podstawowym składzie zespołu Aptekarzy, a na jego słabą sytuację wpływ mają również powtarzające się problemy zdrowotne.

Coraz częściej mówi się, że Hiszpan nie do końca zaaklimatyzował się w Bundeslidze i już zimą może zmienić klub. Jak poinformował Ekrem Konur, zainteresowanie 34-latkiem wykazuje turecki Besiktas Stambuł, który złożył zawodnikowi konkretną ofertę.

W obecnym sezonie Lucas Vazquez rozegrał zaledwie siedem spotkań i zaliczył jedną asystę, spędzając na boisku 337 minut. Mierzący 173 centymetry piłkarz może występować na prawej obronie lub skrzydle. Największe sukcesy oczywiście święcił w barwach Realu Madryt, z którym pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów oraz cztery razy sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. Aktualna wartość rynkowa weterana wynosi 2,5 miliona euro.