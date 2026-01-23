Napastnik rozstał się z SSC Napoli. Zaliczył miękkie lądowanie

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lorenzo Lucca

Oficjalnie: Lorenzo Lucca zasilił szeregi Nottingham Forest

Nottingham Forest poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Lorenzo Lukki z SSC Napoli. 25-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych został zaprezentowany jako nowy zawodnik zespołu z City Ground. Włoski snajper związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku, a władze angielskiego klubu liczą, że wzmocni on siłę ofensywną drużyny w kluczowej fazie sezonu Premier League.

Angielski klub za czasowe usługi snajpera zapłacił 2 miliony euro i zagwarantował sobie opcję wykupu opiewającą na 40 milionów euro. Jeśli Lucca odnajdzie się na Wyspach Brytyjskich, to bardzo możliwe, że na stałe przeniesie się do ekipy The Tricky Trees. Na razie jego głównym zadaniem będzie pomoc zespołowi prowadzonemu przez Seana Dyche’a w utrzymaniu się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Pięciokrotny reprezentant Włoch występował w barwach Napoli od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona za 35 milionów euro z Udinese Calcio. W swojej karierze grał także w takich drużynach jak Pisa SC, Torino FC, Palermo FC oraz Ajax Amsterdam. W obecnej kampanii rozegrał 23 mecze i zdobył 2 bramki. Portal „Transfermarkt” wycenia Lorenzo Lukkę na około 25 milionów euro.