fot. PressFocus Na zdjęciu: Anton Fase

ŁKS Łódź żegna się z Antonem Fase

Kontrakt pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron

W łódzkim klubie rozegrał raptem siedem spotkań

ŁKS pożałował transferu. Jest pożegnanie

ŁKS w trwającym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. Beniaminek miał nadzieje, że uda się wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie, lecz wiele wskazuje na to, że wróci do pierwszej ligi po zaledwie rocznej przerwie.

Minionego lata łodzianie wzmocnili się Antonem Fase. 24-letni Holender to wychowanek AZ Alkmaar, który przed przyjazdem do Polski występował na Litwie. W Łodzi liczono, że będzie to ważny ruch w kontekście walki o pozostanie w Ekstraklasie. Fase jednak totalnie się nie sprawdził.

Zimą pomocnik otrzymał zgodę na odejście, lecz nie udało mu się znaleźć nowego pracodawcy. W czwartek poinformowano natomiast o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron.

Anton Fase żegna się z naszym klubem.https://t.co/F0ZKPLjSus — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) March 28, 2024

Dla pierwszej drużyny ŁKS-u Fase wystąpił siedmiokrotnie. Pięć razy zagrał także dla rezerw.