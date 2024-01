Liverpool znów wypożyczył piłkarza. Tym razem Championship

Liverpool wypożyczył Fabio Carvalho do Hull City. To kolejne wypożyczenie Portugalczyka, z którym The Reds wiążą spore nadzieje.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Fabio Carvalho

Liverpool wiąże spore nadzieje z Fabio Carvalho

Portugalczyk jak na razie nie przekonuje swoimi występami

Tym razem uda się na wypożyczenie do Hull City

Fabio Carvalho wypożyczony z Liverpoolu do Hull City

Fabio Carvalho do Liverpoolu trafił latem 2022 roku z Fulham. Wówczas The Reds zapłacili za niego niespełna 6 milionów euro, co było postrzegane jako naprawdę niezła okazja.

W drużynie Juergena Kloppa nie było łatwo Portugalczykowi. Ofensywny pomocnik nie zdołał się przebić do pierwszego składu, notując 22 występy w sezonie 22/23, zdobył w nich 2 gole.

W rezultacie latem 2023 roku trafił na półroczne wypożyczenie do RB Lipsk, ale tam także nie zaistniał. Teraz The Reds postanowili go oddać do Hull City, gdzie na poziomie Championship ma złapać więcej minut w podstawowym składzie seniorskiej drużyny.