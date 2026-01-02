Liverpool zmienił cel transferowy. Kupią wielki talent za miliony

Liverpool zdecydował, że Joel Ordonez będzie głównym celem na zimowe okno transferowe. Jak donosi The Mirror z wyścigu o piłkarza wycofała się Chelsea. The Reds mają zapłacić łącznie 43 mln funtów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ordonez zagra w Premier League. Liverpool wygrał walkę z Chelsea

Liverpool jako jeden z głównych celów transferowych na 2026 rok założył sobie, że sprowadzi nowego środkowego obrońcę. Wynika to z faktu, że niepewny przyszłości jest Ibrahima Konate, a Virgil Van Dijk wielkimi krokami zbliża się do końca kontraktu. Nowy stoper miał przyjść do klubu w ubiegłe lato, lecz finalnie transakcja spaliła na panewce. The Reds chcieli, aby do zespołu dołączył Marc Guehi.

Obecnie wciąż są zainteresowani tym transferem, ale wygląda na to, że Guehi woli Real Madryt. W związku z tym zmienili cel transferowy i zdecydowali, że spróbują kupić utalentowanego zawodnika z Ekwadoru. W styczniu ich piłkarzem ma zostać Joel Ordonez.

Jak donosi serwis The Mirror kwota transferu wyniesie 35 milionów funtów plus dodatkowe 8 mln w formie bonusów. Jeszcze do niedawna o 21-latka starała się również Chelsea, ale Londyńczycy postanowili wycofać się z walki o piłkarza Club Brugge.

Ordonez w ostatnim czasie wyrósł na jednego z najbardziej utalentowanych młodych obrońców. Jego występy w Belgii przyciągnęły uwagę topowych klubów. W obecnym zespole gra od 2022 roku, gdy trafił do Europy z ekwadorskiego Independiente za niecałe 4 miliony. Łącznie w bieżących rozgrywkach zaliczył 22 spotkania i zdobył jednego gola. Mimo młodego wieku ma już 18 spotkań w Lidze Mistrzów.