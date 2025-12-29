Liverpool zaoferował 70 mln za gwiazdę Realu. Gigant szybko odpowiedział

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Real nie zgodził się na sprzedaż Camavingi do Liverpoolu

Real Madryt odrzucił kolejną ofertę za jedną ze swoich gwiazd. Niedawno pojawiły się doniesienia o 80 milionach euro za Rodrygo, a teraz do gry wkroczył Liverpool. Jak przekonuje „Fichajes” The Reds byli gotowi wyłożyć 70 milionów euro za innego piłkarza Królewskich. Jednak hiszpański gigant nawet nie rozważał tej oferty, ponieważ Eduardo Camavinga został uznany za nietykalnego.

Los Blancos wciąż wierzą, że 23-latek będzie piłkarzem na lata. Klub uważa, że nie ma sensu sprzedawać młodych zawodników, którzy mogą jeszcze się rozwinąć. Nawet niezła propozycja z Premier League nie zmienia tego podejścia.

Francuz stał się ważną postacią Realu, nawet jeśli nie jest zawodnikiem podstawowego składu. To wszechstronny gracz, który może występować jako środkowy lub defensywny pomocnik, a także boczny obrońca. Klub ze stolicy Hiszpanii wciąż wierzy w jego potencjał.

Mimo zainteresowania angielskiego giganta, Real nie ma żadnej presji i powodu, żeby osłabiać skład. Tym bardziej że kontrakt wychowanka Stade Rennais obowiązuje do 2029 roku. Sam zawodnik jest skupiony na grze na Santiago Bernabeu i nie wyraża chęci odejścia.

