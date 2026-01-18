Liverpool włącza się do walki o niezwykle głośny transfer. The Reds rzucają wyzwanie Chelsea oraz Juventusowi, ponieważ na ich celowniku znalazł się Sandro Tonali z Newcastle United - informuje "Tuttomercatoweb".

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sandro Tonali również na celowniku Liverpoolu

Liverpool rozgrywa przeciętny sezon. Klub latem wydał fortunę na transfery, ale pozyskanie nowych zawodników nie poszło w parze z wynikami. Podopieczni Arne Slota spisują się poniżej oczekiwań, czego najlepszym dowodem jest ostatni sobotni występ. Mistrzowie Anglii podzielili się bowiem punktami z Burnley (1:1).

Z informacji przekazanych przez serwis „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Liverpool stanie do walki o hitowy transfer. W kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znalazł się Sandro Tonali z Newcastle United. Reprezentant Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Od dłuższego czasu o jego pozyskanie walczy Juventus. Natomiast ostatnio do rywalizacji włączyła się również Chelsea.

Liverpool uznaje Sandro Tonalego za zawodnika niezwykle potrzebnego. Włoch dał się poznać ze świetnej strony na boiskach Premier League, co nie umknęło uwadze władz z Anfield Road. Pomocnik jest w stanie grać na jeszcze wyższym poziomie. Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer wychowanka Brescii.

Snadro Tonali w trwającym sezonie rozegrał aż 30 spotkań w koszulce Newcastle United. Reprezentant Włoch nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić pięcioma asystami.