MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Sandro Tonali wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea wraz początkiem roku podjęła szokującą decyzję. Władze ze Stamford Bridge postanowiły zakończyć współpracę z Enzo Mareską. The Blues, mimo ostatnio gorszej formy, wciąż znajdują się w górze tabeli Premier League, więc pożegnanie trenera jest olbrzymim zaskoczeniem. Teraz Londyńczycy mają mnóstwo pracy zarówno jeśli chodzi o poszukiwanie nowego opiekuna jak i przez zimowe okienko transferowe.

Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że Chelsea ma olbrzymie plany. Jak się okazuje, The Blues rozważają przeprowadzenie hitowego transferu wewnątrz Premier League. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Sandro Tonali z Newcastle United. Reprezentant Włoch uchodzi za czołowego gracza na swojej pozycji w całej lidze i zainteresowanie Londyńczyków nie powinno dziwić.

Chelsea jeszcze nie przeszła do konkretów, ale wkrótce możemy spodziewać się zintensyfikowania działań. Sprowadzenie Sandro Tonalego jednak będzie trudnym zadaniem. Newcastle United nie chce rozstawać się ze swoją gwiazdą. Do zaakceptowania oferty może ich przekonać jedynie olbrzymia gotówka. Czas pokaże, czy The Blues będą w stanie spełnić oczekiwania Srok.

Sandro Tonali w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w koszulce Newcastle United. Włoch nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić czterema asystami.