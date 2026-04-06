Liverpool wpadł na szokujący pomysł. Wymiana za Salaha

16:06, 6. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Give Me Sport

Mohamed Salah latem opuści Liverpool. Z informacji serwisu givemesport.com wynika, że The Reds mogą wykorzystać ten fakt. W grę wchodzi wymiana za innego piłkarza Al-Hilal.

Mohamed Salah
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah za Leonardo – Liverpool chce wymienić zawodników z Al-Hilal

Dziewięć lat – tyle trwała historia, jaką Mohamed Salah pisał na Anfield Road. W tym czasie Liverpool wrócił na szczyt angielskiego futbolu oraz wygrał Ligę Mistrzów. Jak już powszechnie wiadomo, rozdział Egipcjanina w klubie dobiega końca. Jakiś czas temu za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że po zakończeniu sezonu opuści szeregi 20-krotnego mistrza Anglii.

Na ten moment nie wiadomo, gdzie zagra. Pojawiają się jednak plotki, że prawdopodobnie wybierze kierunek, jaki wśród zawodników jest ostatnio bardzo popularny. Salah ma związać się z Saudi Pro League, czyli ligą w Arabii Saudyjskiej. Mówi się m.in. o Al-Hilal.

Liverpool zgodził się na to, żeby 33-latek odszedł za darmo. Natomiast według najnowszych informacji w ostatniej chwili wpadli na szokujący pomysł. Na odejściu jednego z najlepszych piłkarzy ostatnich lat w Premier League mogą jeszcze skorzystać. Serwis givemesport.com poinformował o możliwej wymianie z Al-Hilal. The Reds chcieliby w rozliczeniu otrzymać Marcosa Leonardo.

Marcos Leonardo to 22-letni napastnik, którego kibice mogą kojarzyć z występów w Benfice, gdzie grał od stycznia do sierpnia 2024 roku. Saudyjczycy zapłacili za niego 40 milionów euro. W tym sezonie Brazylijczyk uzbierał 16 goli w 30 meczach. Oczywiście Al-Hilal nie musi się zgadzać na takie rozwiązanie, ale byłaby to dla nich idealna okazja, żeby w łatwy sposób pozyskać Salaha, o którym marzą od lat.

