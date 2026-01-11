El Clasico: transmisja za darmo
Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt to jedno z największych piłkarskich wydarzeń początku roku. El Clasico rozegrane na neutralnym terenie w Dżuddzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem GOAL i postawić dowolny zakład za minimum 2 zł.
Dostęp do transmisji aktywujesz w kilka minut, więc nawet jeśli mecz już się zacznie, bez problemu zdążysz go włączyć.
Jak oglądać finał Superpucharu Hiszpanii za darmo?
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL.
- Postaw dowolny zakład na dowolne wydarzenie,
- Przejdź do zakładki „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real Madryt.
El Clasico: gdzie obejrzeć?
Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Transmisja online dostępna jest również w serwisach streamingowych oferujących Eleven Sports.
Darmową alternatywą pozostaje STS TV, gdzie można oglądać wszystkie mecze Barcelony i Realu Madryt w sezonie 2025/2026. Transmisja działa na komputerach, tabletach i smartfonach, bez dodatkowych opłat po spełnieniu prostych warunków.
El Clasico: zapowiedź finału Superpucharu Hiszpanii
Finał Superpucharu Hiszpanii 2026 pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt zostanie rozegrany w niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 20:00 na neutralnym stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie. Obie drużyny przystępują do tego spotkania w bardzo dobrej formie.
Barcelona Hansiego Flicka jest rozpędzona, wygrała dziewięć kolejnych meczów i w półfinale rozbiła Athletic Bilbao aż 5:0. Real Madryt Xabiego Alonso również wygląda solidnie – do finału awansował po zwycięstwie 2:1 z Atletico i będzie chciał powtórzyć sukces z ligowego El Clasico. Zapowiada się starcie na najwyższym poziomie, którego stawką jest pierwsze trofeum w 2026 roku.
