Drugie El Clasico w tym sezonie pomiędzy Realem Madryt i FC Barceloną rozegrane zostanie w niedzielę. Spotkanie rozpocznie się o 20:00. Sprawdzamy gdzie oglądać El Clasico, także za darmo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

El Clasico: transmisja za darmo

Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt to jedno z największych piłkarskich wydarzeń początku roku. El Clasico rozegrane na neutralnym terenie w Dżuddzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem GOAL i postawić dowolny zakład za minimum 2 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do transmisji aktywujesz w kilka minut, więc nawet jeśli mecz już się zacznie, bez problemu zdążysz go włączyć.

Jak oglądać finał Superpucharu Hiszpanii za darmo?

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL. Postaw dowolny zakład na dowolne wydarzenie, Przejdź do zakładki „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real Madryt.

El Clasico: gdzie obejrzeć?

Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Transmisja online dostępna jest również w serwisach streamingowych oferujących Eleven Sports.

Darmową alternatywą pozostaje STS TV, gdzie można oglądać wszystkie mecze Barcelony i Realu Madryt w sezonie 2025/2026. Transmisja działa na komputerach, tabletach i smartfonach, bez dodatkowych opłat po spełnieniu prostych warunków.

El Clasico: zapowiedź finału Superpucharu Hiszpanii

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026 pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt zostanie rozegrany w niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 20:00 na neutralnym stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie. Obie drużyny przystępują do tego spotkania w bardzo dobrej formie.

Barcelona Hansiego Flicka jest rozpędzona, wygrała dziewięć kolejnych meczów i w półfinale rozbiła Athletic Bilbao aż 5:0. Real Madryt Xabiego Alonso również wygląda solidnie – do finału awansował po zwycięstwie 2:1 z Atletico i będzie chciał powtórzyć sukces z ligowego El Clasico. Zapowiada się starcie na najwyższym poziomie, którego stawką jest pierwsze trofeum w 2026 roku.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.