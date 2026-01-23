Liverpool szykuje powrót zawodnika. Jest jeden warunek

Liverpool planuje skrócić wypożyczenie Konstantinosa Tsimikasa do Romy - podaje Fabrizio Romano. Dziennikarz dodaje, że warunkiem jest transfer Andy'ego Robertsona do Tottenhamu Hotspur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konstantinos Tsimikas może wrócić w styczniu do Liverpoolu

Liverpool wypożyczył Konstantinosa Tsimikasa do Romy w letnim oknie transferowym. Lewy defensor rozegrał we włoskim klubie 16 meczów, zanotował jedną asystę, spędzając na boisku łącznie 672 minuty. Według informacji Fabrizio Romano, wiele wskazuje na to, że w styczniu Grek wróci do Premier League, ponieważ Roma wyraziła zgodę na wcześniejsze zakończenie wypożyczenia zawodnika.

Istnieje jednak jeden warunek. Z Liverpoolu musi odejść Andy Robertson, który wzbudza zainteresowanie ze strony Tottenhamu Hotspur. Londyński klub prowadzi już rozmowy w sprawie transferu doświadczonego szkockiego obrońcy. 31-letni Robertson ma ważny kontrakt na Anfield tylko do czerwca tego roku i najprawdopodobniej opuści klub po blisko dziewięciu latach.

Tsimikas dołączył do Liverpoolu w 2020 roku z Olympiakosu Pireus za 13 milionów euro. W barwach 20-krotnego mistrza Anglii rozegrał dotychczas 115 meczów, notując 18 asyst. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia go na 10 milionów euro.

Latem Liverpool wydał blisko 500 milionów euro na nowe nabytki. Styczeń jest spokojniejszy w klubowych biurach, a konkretne ruchy transferowe będą podejmowane dopiero po zakończeniu sezonu. The Reds obecnie zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League.