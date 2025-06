PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool stawia na Isaka

Liverpool nie zamierza zatrzymywać się na transferze Floriana Wirtza. Po sprowadzeniu jednego z najlepszych pomocników młodego pokolenia, The Reds planują kolejne wielkie wzmocnienie. Nowym celem Arne Slota jest Alexander Isak – napastnik Newcastle, który w poprzednim sezonie zdobył 23 bramki i zaliczył 6 asyst.

Szwed idealnie pasuje do koncepcji taktycznej trenera. Slot szuka „dziewiątki” o wysokiej mobilności, zdolnej do współpracy z partnerami i skutecznej w polu karnym. Isak spełnia wszystkie te kryteria i ma za sobą znakomity sezon w Premier League, co tylko zwiększa jego wartość i przyciąga uwagę europejskich gigantów.

Liverpool chce jednak uprzedzić konkurencję. Planowana oferta ma opiewać na około 120 milionów euro i może być jednym z najwyższych transferów tego okna. Angielski klub liczy, że to wystarczy, by przekonać Newcastle do sprzedaży swojego kluczowego zawodnika.

Wcześniej Liverpool zainwestował ogromne środki w pozyskanie Wirtza z Bayeru Leverkusen. Niemiec był kluczowym elementem mistrzowskiego sezonu swojego zespołu i ma pełnić rolę mózgu ofensywy na Anfield. Dołączenie Isaka stworzyłoby duet o ogromnym potencjale – ofensywę młodą, dynamiczną i gotową do walki o najwyższe cele.

Z nowym trenerem i świeżą wizją, Liverpool wyraźnie sygnalizuje, że nadszedł czas nowej ery. Ery, w której wielkie transfery mają być początkiem powrotu na szczyt.